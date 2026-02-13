Csr reti viarie al servizio di aree rurali | gara da 29,6 mln ecco la graduatoria

La Regione Campania ha annunciato i risultati della gara da 29,6 milioni di euro dedicata alle reti viarie nelle zone rurali. La decisione deriva dal bando SRD07, che finanzia infrastrutture per migliorare l’agricoltura e lo sviluppo socioeconomico delle aree periferiche. La graduatoria pubblicata indica i progetti ammessi, tra cui interventi specifici su strade rurali strategiche, pronti a ricevere i fondi per potenziare le connessioni tra i comuni più isolati.

È stata pubblicata la graduatoria relativa al bando SRD07 Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali – Azione 1 Reti viarie al servizio delle aree rurali del CSR Campania 2023-2027. L’intervento prevede la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità pubblica a servizio di imprese agricole e comunità locali. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a 29.693.969,88 euro e consentirà di finanziare 61 interventi in un pari numero di comuni della Campania. “Con la pubblicazione della graduatoria – ha dichiarato l’assessora all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca – diamo una prima, importante risposta ai territori rurali che attendono da tempo azioni strategiche sulla viabilità, potenziando l’accessibilità e la sicurezza delle nostre aree rurali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su csr reti

Il Comune di Casalduni ha ottenuto un finanziamento di 500.

Ultime notizie su csr reti

Argomenti discussi: CSR - graduatoria provvisoria SRD07 bando dicembre 2023 - regione campania; Strada Anselice: la regione Campania finanzia il progetto del comune di Ariano.

Finanziamenti ai Comuni campani per le strade ruraliPubblicata la graduatoria del bando ‘Reti viarie al servizio delle aree rurali’ Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania. È stata pubblicata la graduatoria relativa al bando ... expartibus.it

Finanziamenti ai comuni per le strade rurali. Pubblicata la graduatoria del bando "Reti viarie al servizio delle aree rurali" È stata pubblicata la graduatoria relativa al bando SRD07 “Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico - facebook.com facebook

CSRnatives (@CSRnatives) / Posts and Replies x.com