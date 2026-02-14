Friedrich Merz, durante un evento a Monaco, ha confermato che le tensioni tra Stati Uniti e Europa sono cresciute, accusando una rottura evidente tra le due sponde dell’Atlantico. La sua dichiarazione arriva a un anno dal discorso di JD Vance alla stessa conferenza, che aveva messo in evidenza le divergenze nate con l’amministrazione Trump. Merz ha sottolineato che ormai le differenze sono più profonde e mette in evidenza come questa frattura si rifletta anche nelle relazioni politiche ed economiche tra le due sponde.

Friedrich Merz si prende il palco di Monaco. E dopo un anno dallo scioccante discorso di JD Vance alla Conferenza sulla sicurezza, che mostrò chiaramente quello che avrebbe portato la nuova era Trump, il cancelliere tedesco ha ammesso che il vicepresidente americano "aveva ragione: tra di noi si è aperta una frattura ". "La lotta culturale del movimento Maga non è la nostra", sponda di Macron al cancelliere tedesco Non per le ragioni mosse dal leader americano, ma perché "la lotta culturale del movimento Maga non è la nostra", ha attaccato il leader di Berlino. Che se da una parte ha trovato la sponda di Emmanuel Macron, secondo cui "tutti dovrebbero ispirarsi a noi e dovrebbero smetterla di criticarci", dall'altra ha visto il cancelliere lanciare un appello: "Riparare e ravvivare insieme la fiducia transatlantica" che resta imprescindibile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Resa dei conti Usa-Europa, Merz: "Ormai c'è una frattura"

Friedrich Merz ha detto che tra Europa e Stati Uniti si è aperta una vera rottura, confermando le parole di JD Vance e indicando come il rapporto tra le due sponde dell’Atlantico si sia deteriorato negli ultimi mesi.

Il cancelliere tedesco, Merz, ha dichiarato alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco che si è creata una rottura evidente tra Europa e Stati Uniti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Resa dei conti Usa-Europa, Merz: 'Ormai c'è una frattura'; Credit Suisse, riemergono quasi 900 conti legati al nazismo: riaperto il caso dei patrimoni nascosti; Dazi Usa, l’effetto boomerang: inflazione ferma ma lavoro in caduta; La Camera Usa boccia i dazi al Canada.

Resa dei conti Usa-Europa, Merz: 'Ormai c'è una frattura'Friedrich Merz si prende il palco di Monaco. E dopo un anno dallo scioccante discorso di JD Vance alla Conferenza sulla sicurezza, che mostrò chiaramente quello che avrebbe portato la nuova era Trump, ... ansa.it

Usa, stile di vita insostenibile: le tariffe di Trump provano a rimandare la resa dei contiDiamo la parola al filosofo e teologo danese dell'Ottocento Søren Kierkegaard che nei suoi diari («Papirer») così lamentava: «La nave è ormai in mano al cuoco di bordo e quel che trasmette il megafono ... ilmessaggero.it

"La guerra culturale del movimento MAGA non è la nostra". Con queste parole pronunciate al vertice di Monaco il cancelliere Merz certifica la frattura tra Usa e Europa. facebook

Rubio-Merz, discussi Ucraina e partnership Usa-Europa. “Serve rafforzare il partenariato Usa-Germania su Ucraina e sicurezza delle catene di approvvigionamento”. #ANSAEuropa #Monaco ansa.it/europa/notizie… x.com