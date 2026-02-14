Friedrich Merz ha detto che tra Europa e Stati Uniti si è aperta una vera rottura, confermando le parole di JD Vance e indicando come il rapporto tra le due sponde dell’Atlantico si sia deteriorato negli ultimi mesi. Merz ha sottolineato che l’alleanza non è più forte come un tempo, soprattutto in campo economico e politico. Intanto, Marco Rubio ha invitato entrambe le parti a riconsiderare il proprio ruolo, puntando il dito sulla necessità di un cambiamento concreto per evitare ulteriori tensioni. La situazione sembra ormai arrivata a un punto di non ritorno, con segnali di disaccordo sempre più evidenti tra le due s

DI BAVIERA (GERMANIA) – Non ha peli sulla lingua, Friedrich Merz. Un anno dopo lo scioccante discorso di JD Vance alla Conferenza sulla sicurezza, che mostrò chiaramente quello che avrebbe portato la nuova era Trump, il cancelliere tedesco ha ammesso che il vicepresidente americano “aveva ragione: tra di noi si è aperta una frattura”. Non per le ragioni mosse dal leader americano, ma perché “la lotta culturale del movimento Maga non è la nostra”, ha attaccato il leader di Berlino. Che se da una parte ha trovato la sponda di Emmanuel Macron, secondo cui “tutti dovrebbero ispirarsi a noi e dovrebbero smetterla di criticarci”, dall’altra ha visto il cancelliere lanciare un appello: “Riparare e ravvivare insieme la fiducia transatlantica” che resta imprescindibile. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Europa e Usa alla resa dei conti. Merz: “Ormai c’è una frattura. La lota Maga non nostra”. Rubio: “Ognuno riveda il suo ruolo”

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha dichiarato durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco che tra Stati Uniti e Unione Europea si è creata una spaccatura, evidenziando che la cultura Maga non rappresenta la nostra.

Marco Rubio, senatore degli Stati Uniti, ha aperto il vertice di Monaco con un messaggio chiaro: “Viviamo in una nuova era geopolitica, ognuno riesamini il suo ruolo”.

Argomenti discussi: La scossa di Merz alla Conferenza di Monaco: Tra Europa e Usa si è aperta una frattura; Terre rare, perché l’Europa si è alleata con gli Usa contro la Cina? Il ruolo dell’Italia; Nuove tensioni tra UE e USA sulle regole europee per il digitale; L’Alleanza Usa-Qatar e la Minaccia alla Direttiva Csddd dell’Unione Europea - ISPI.

Secondo Trump, sono gli Stati Uniti a sostenere il peso della guerra in Ucraina. Quindi, l’Europa dovrebbe adattarsi alla strategia americana sulla pace, anche quando coincide con una sostanziale resa del paese aggredito. I dati sugli aiuti raccontano un’altra x.com

