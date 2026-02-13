Merz | Frattura aperta tra Europa e Usa

Il cancelliere tedesco, Merz, ha dichiarato alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco che si è creata una rottura evidente tra Europa e Stati Uniti. La causa, secondo lui, risiede nelle divergenze di vedute e nelle decisioni politiche recenti, che hanno accentuato le differenze tra i due blocchi. Merz ha sottolineato che questa spaccatura si manifesta anche nelle relazioni economiche e nelle strategie di difesa, creando tensioni concrete tra le parti.

15.43 Bisogna affrontare "la scomoda verità: si è aperta una frattura tra l'Europa e gli Usa".Lo ha affermato il cancelliere tedesco, Merz, nel suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.Il vicepresidente Usa Vance "aveva ragione", ha aggiunto. "La guerra culturale del movimento Maga non è nostra". Poi ha sottolineato: l'ordine di sicurezza mondiale del Dopoguerra "non esiste più".Parlare qui è "più urgente che mai".E agli Usa:"Ripristiniamo e rilanciamo insieme la fiducia transatlantica. L'Europa sta facendo la sua parte".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L’idea del cancelliere Merz è rafforzare la Germania attraverso l’Europa e viceversa. Punta a tenere l’Italia lontano dal nazionalismo euroscettico e radicale - facebook.com facebook