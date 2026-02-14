Rendiconto 2024 approvato dalla Commissione in Regione Campania | novità e sviluppi finanziari

Da napolipiu.com 14 feb 2026

La Commissione regionale in Campania ha dato il via libera al rendiconto 2024, evidenziando un aumento delle spese per i servizi sociali e i progetti di investimento. Durante la riunione, i membri hanno discusso dettagliatamente i movimenti di bilancio, sottolineando come alcune voci siano cresciute rispetto all’anno precedente. Un esempio concreto riguarda il finanziamento di nuove infrastrutture sanitarie, che riceveranno risorse aggiuntive.

"> Rendiconto Generale della Regione Campania per il 2024: Approvazione in Consiglio Regionale. Giovedì 12 febbraio 2026, si è svolta la prima approvazione in Consiglio regionale per il Rendiconto generale della Regione Campania relativo all’esercizio finanziario 2024. La II Commissione consiliare permanente, dedicata a Bilancio e Finanze, ha approvato il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale con un voto di maggioranza, registrando il voto contrario di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Questo importante provvedimento era atteso da tempo e arriva all’esame della Commissione dopo il Giudizio di Parificazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

