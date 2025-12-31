Rendiconto 2024 ok del Consiglio comunale | aumenti orari e progressioni di carriera

Il Consiglio comunale di Agrigento ha approvato il rendiconto 2024, documento fondamentale per la gestione finanziaria e amministrativa della città. La delibera prevede aumenti negli orari di servizio e progressioni di carriera per il personale comunale, contribuendo a definire le strategie di sviluppo e miglioramento dei servizi pubblici per l’anno in corso.

Il Consiglio comunale di Agrigento ha approvato il rendiconto 2024, atto centrale per la gestione finanziaria e amministrativa dell’ente. Tra gli elementi più significativi del provvedimento c’è la ricontrattualizzazione del personale dipendente a tempo indeterminato con aumento dell’orario di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Rendiconto 2024, ok del Consiglio comunale: aumenti orari e progressioni di carriera Leggi anche: Marche, Consiglio: approvato rendiconto 2024 Leggi anche: Piano triennale del fabbisogno di personale comunale: 33 nuove assunzioni e progressioni interne Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ok unanime ai rendiconti e bilanci 2023 e 2024. Passa a maggioranza l'esercizio provvisorio; Regione Molise, ok ai rendiconti 2023 e 2024. Via libera anche all’esercizio provvisorio 2026. Consiglio Abruzzo, ok a maggioranza su rendiconto 2024 - Il rendiconto generale per l'esercizio 2024 è stato approvato a maggioranza dal Consiglio regionale dell'Abruzzo, con voto contrario delle opposizioni, nel corso della prima parte della seduta del ... ansa.it Ok al rendiconto 2024. Maggioranza soddisfatta: "Aumenta il patrimonio" - L’assessore al bilancio: "Opere pubbliche e tante altre iniziative importanti". ilrestodelcarlino.it Regione Molise, ok ai rendiconti 2023 e 2024. Via libera anche all’esercizio provvisorio 2026 - A maggioranza passa anche l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2026. primonumero.it

Si è concluso poco fa un Consiglio comunale particolarmente intenso e ricco di argomenti. Nel corso della seduta abbiamo evidenziato le criticità del rendiconto di gestione, approvato con un forte ritard - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.