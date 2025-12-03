Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato il “ Rendiconto generale della Regione per l’anno 2024 ”. La proposta di legge della Giunta, introdotta in Aula dalle relatrici Jessica Marcozzi (FI), Presidente della Commissione Bilancio, e Micaela Vitri (Pd), Vicepresidente, è stata discussa dall’Assemblea legislativa dopo il recepimento del Giudizio di parificazione della Corte dei conti, comunicato in udienza lo scorso 30 ottobre. Il documento contabile. Il documento contabile, composto da 15 articoli e 72 allegati, registra un risultato di amministrazione di 893.624.979 euro e una quota di disavanzo disponibile pari a 49,7 milion i. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marche, Consiglio: approvato rendiconto 2024