La vera sfida del dottor Sacchi | Un Pronto Soccorso ad alti livelli
Il Pronto Soccorso di Pavullo si prepara ad affrontare una sfida importante. Il dottor Sacchi, responsabile della struttura, spiega che l’obiettivo è mantenere alti livelli di assistenza, anche in un contesto di emergenze e richieste crescenti. La struttura, fondamentale per l’area montana, si impegna a migliorare i servizi e garantire risposte rapide ai cittadini.
Il Pronto soccorso dell’ospedale di Pavullo rappresenta un punto di riferimento strategico per l’area vasta della montagna. "Il mio obiettivo, adesso, è quello di proseguire nel segno della continuità, applicando le mie conoscenze per mantenere sempre un elevato standard di servizi garantiti ai nostri pazienti". Andrea Sacchi è il nuovo direttore facente funzione del Pronto soccorso di Pavullo: laureato nel 2014 con lode all’Università di Modena e Reggio Emilia, il dottor Sacchi è in forza al Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza dal 2019 come dirigente medico dopo aver conseguito la specializzazione nel medesimo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Andrea Sacchi nomina nuovo direttore del Pronto Soccorso di Pavullo, l'incarico era rimasto vacante
Andrea Sacchi è il nuovo direttore del Pronto Soccorso di Pavullo.
