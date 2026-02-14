Relationship Goals | lei lui e Dio in una commedia romantica scontata – Recensione
Leah Caldwell è una produttrice televisiva ambiziosa e brillante sul punto di realizzare il suo sogno professionale: diventare la prima donna a condurre il programma mattutino più seguito di New York, Better Day USA. Ha lavorato duramente per anni, sacrificando vita privata e relazioni sentimentali sull’altare della carriera. Quando finalmente sembra arrivato il momento della promozione, scopre che dovrà competere per la posizione con un candidato inaspettato: Jarrett Roy, il suo ex fidanzato che l’aveva tradita anni prima e che aveva abbandonato senza rimpianti. Jarrett sostiene di essere cambiato radicalmente dopo aver letto Relationship Goals, bestseller del New York Times scritto dal pastore Michael Todd che offre consigli pratici su amore, matrimonio e sessualità da una prospettiva cristiana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
