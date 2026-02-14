Leah Caldwell, produttrice televisiva di talento, si impegna per diventare la prima donna a condurre il popolare programma mattutino di New York, Better Day USA. La sua determinazione nasce dalla voglia di rompere le barriere di genere e di portare una ventata di novità in un mondo ancora dominato dagli uomini. Nel corso della sua carriera, ha affrontato molte sfide, tra cui concorrenti agguerriti e una rete televisiva conservatrice. Ora, con un nuovo progetto in cantiere, si prepara a sfidare gli stereotipi e a conquistare il pubblico con il suo stile diretto.

Leah Caldwell è una produttrice televisiva ambiziosa e brillante sul punto di realizzare il suo sogno professionale: diventare la prima donna a condurre il programma mattutino più seguito di New York, Better Day USA. Ha lavorato duramente per anni, sacrificando vita privata e relazioni sentimentali sull’altare della carriera. Quando finalmente sembra arrivato il momento della promozione, scopre che dovrà competere per la posizione con un candidato inaspettato: Jarrett Roy, il suo ex fidanzato che l’aveva tradita anni prima e che aveva abbandonato senza rimpianti. Jarrett sostiene di essere cambiato radicalmente dopo aver letto Relationship Goals, bestseller del New York Times scritto dal pastore Michael Todd che offre consigli pratici su amore, matrimonio e sessualità da una prospettiva cristiana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Relationship Goals: lei, lui e Dio in una commedia romantica scontata – Recensione

Rory Richards lavora come addetta PR junior presso la Extend Publicity, alle soglie di una promozione.

Thando Mokoena, fisioterapista di 30 anni, torna in scena con “Yoh! Bestie”, una commedia romantica che mescola amicizie e incontri mancati.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.