Yoh! Bestie | una commedia romantica tra amicizie e anime gemelle – Recensione

Thando Mokoena, fisioterapista di 30 anni, torna in scena con “Yoh! Bestie”, una commedia romantica che mescola amicizie e incontri mancati. La serie, che segue le vicende di Thando, già protagonista di “Yoh! Christmas”, mette al centro una donna con una vita sentimentale complicata e un lavoro in ospedale. La narrazione si concentra sulle sue relazioni e sulla ricerca di un’anima gemella, tra momenti divertenti e situazioni più profonde.

Thando Mokoena è una fisioterapista trentenne che lavora in ospedale, con una vita sentimentale a dir poco sfortunata, già raccontata nella serie Yoh! Christmas. Ora sembra aver trovato un equilibrio precario, anche grazie alla presenza costante del migliore amico e coinquilino Charles, che lei considera una vera e propria anima gemella per quanto non si siano mai dichiarati reciprocamente. In Yoh! Bestie, l'uomo decide di trasferirsi a New York per un periodo di due anni per questioni di lavoro. Thando si ritrova sola e smarrita, invitata ai matrimoni di amici e conoscenti e sognando in gran segreto le sue di nozze con l'uomo che ama.

