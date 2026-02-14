Rei Pullazi si unisce all’Avellino Basket dopo aver firmato ufficialmente il contratto, portando con sé una lunga esperienza nel settore. La decisione del club di ingaggiare il giocatore nasce dalla necessità di migliorare le rotazioni e di dare più peso sotto canestro. Pullazi, 28 anni, ha già disputato numerose stagioni in Serie A2, e il suo arrivo rappresenta un rinforzo concreto per la squadra di coach Gennaro Di Carlo, che spera di migliorare le performance della squadra nella prossima stagione.

Tempo di lettura: 3 minuti Rei Pullazi è un nuovo giocatore dell’ Unicusano Avellino Basket ed andrà a rafforzare l’organico di coach Gennaro Di Carlo. Il club biancoverde è lieto di annunciare l’accordo con il giocatore nato a Roma e di origine albanese. Ala forte di 203 centimetri per 100 chilogrammi, Pullazi, classe ’93, è un giocatore esperto e veterano del campionato di Serie A2 vinto per ben due volte e con due casacche differenti. Due anni fa ha conquistato la promozione con Trapani, mentre nella stagione 20242025 è stato tra i protagonisti della cavalcata di Udine. In carriere Pullazi ha indossato le maglie della Virtus Roma, Eurobasket Roma, Recanati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Colpaccio Avellino: ufficiale l’arrivo del veterano Rei Pullazi

