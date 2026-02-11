Protesta dipendenti Regione Toscana contro taglio salario accessorio Giani | Risorse integrative già previste

I dipendenti della Regione Toscana hanno manifestato mercoledì davanti al Consiglio regionale a Firenze. I lavoratori protestavano contro il taglio del salario accessorio, che stavano per ricevere. La protesta si è svolta mentre si teneva una seduta istituzionale presieduta da Stefania Saccardi. Il presidente Giani ha detto che le risorse integrative sono già state previste, ma la tensione tra i dipendenti resta alta.

FIRENZE – Presidio di protesta dei lavoratori della Regione Toscana mercoledì 11 febbraio a Firenze, davanti alla sede del Consiglio regionale della Toscana, dove era in corso la seduta istituzionale presieduta da Stefania Saccardi. ( Foto Fb FP-Cgil Firenze) Mobilitazione proclamata da Rsu regione Toscana "Per protestare contro la decisione di tagliare 4 milioni di euro dal fondo del salario accessorio, risorse che sono state indirizzate al personale di supporto di organi politici e di governo di giunta e Consiglio regionale. La RSU della Regione Toscana ha proclamato la mobilitazione dopo che, nonostante le ripetute richieste di confronto con la Presidenza della Giunta e del Consiglio, non è pervenuta alcuna risposta alle legittime richieste dei lavoratori".

