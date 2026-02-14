Regionale Lecce-Bari Apulia Express | nuova fermata a Ostuni

Il servizio regionale Lecce-Bari di Trenitalia, noto come Apulia Express, ha introdotto una nuova fermata a Ostuni a partire da lunedì 16 febbraio. Questa novità permette ai pendolari di raggiungere il centro della città, noto per il suo centro storico, in modo più comodo e rapido. La decisione di aggiungere questa fermata nasce dall’aumento del numero di passeggeri che viaggiano tra le due città e dalla richiesta di migliorare le connessioni nella zona. Ora, con questa modifica, il tragitto tra Lecce e Bari si accorcia anche per chi vive o lavora a Ostuni.

A bordo treno posti bici, spazi dedicati ai bagagli, prese elettriche e videocamere a circuito chiuso con riprese live per un viaggio in sicurezza e informazioni ai passeggeri su monitor OSTUNI - Da lunedì 16 febbraio i servizi veloci Apulia Express del regionale di Trenitalia che collegano tutti i giorni Lecce e Bari in un’ora e 25 minuti, fermano anche a Ostuni. Al mattino due le partenze da Lecce: alle 6.43 con arrivo a Bari Centrale alle 8.08 con fermate intermedie a Brindisi (a. 7.06 p. 7.07), Ostuni (a. 7.24 p. 7.25) e Monopoli (a. 7.42 p. 7.43). Alle 7.20 con arrivo a Bari Centrale alle 8.🔗 Leggi su Brindisireport.it

