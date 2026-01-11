Radiodiagnostica Francavilla e Ostuni | professionisti in prestito da Lecce
Radiodiagnostica Francavilla e Ostuni collaborano con professionisti provenienti da Lecce grazie a una convenzione della Asl di Brindisi. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza e ridurre i tempi di attesa nelle strutture sanitarie locali. La collaborazione tra le diverse realtà della regione permette di garantire servizi più tempestivi e qualificati ai pazienti, rispondendo alle esigenze del territorio con un approccio integrato e professionale.
FRANCAVILLA FONTANA - Mentre il neo presidente della Regione Puglia Antonio Decaro lancia un piano per abbattere i tempi delle liste di attesa nella sanità pubblica, la Asl di Brindisi ha stipulato una convenzione con i “vicini” leccesi per “prendere in prestito” professionisti. Obiettivo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
