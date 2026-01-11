Radiodiagnostica Francavilla e Ostuni | professionisti in prestito da Lecce

Radiodiagnostica Francavilla e Ostuni collaborano con professionisti provenienti da Lecce grazie a una convenzione della Asl di Brindisi. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza e ridurre i tempi di attesa nelle strutture sanitarie locali. La collaborazione tra le diverse realtà della regione permette di garantire servizi più tempestivi e qualificati ai pazienti, rispondendo alle esigenze del territorio con un approccio integrato e professionale.

