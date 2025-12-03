Ville società e locali tra Bari Ostuni Olbia e Cortina | sigilli all' impero dei fratelli Antro

È di questa mattina, 3 dicembre 2025, la notizia del sequestro patrimoniale da 35 milioni di euro eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti dei fratelli Alviero ed Erasmo Antro, imprenditori baresi da anni attivi in un raggio che va dall’edilizia alla ristorazione, passando per il turismo e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

