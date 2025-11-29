Serie C Dierre Basketball a caccia di conferme e vittoria | in campo contro Marsala
Giro di boa nel mini-girone Ovest della C Unica. La Dierre vuole vittoria e conferme.Serve un passo in avanti rispetto alla sudatissima vittoria contro Cus Palermo e, la nuova sfida interna è, senza dubbio, un buon banco di prova per il team di coach Inguaggiato. Arriva il Marsala di coach Grillo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Basket, serie C: Dierre Reggio Calabria ospita la Nuova Pallacanestro Marsala Si avvicina la decima giornata della stagione regolare di Serie C e il calendario propone una sfida dal grande valore sportivo: Dierre Basketball Reggio Calabria ospiterà la Nuova - facebook.com Vai su Facebook
Serie C, Dierre Basketball a caccia di conferme e vittoria: in campo contro Marsala - Arbitrano i signori Antonio Caputo di Lamezia Terme e Alessandro Prestia di Catanzaro ... Segnala reggiotoday.it
Serie C Basket, la Dierre sfida Marsala: la presentazione del match - Serve un passo in avanti rispetto alla sudatissima vittoria contro Cus Palermo e, la nuova sfida interna è, senza ... Secondo strettoweb.com
Basket, serie C: Dierre Reggio Calabria ospita la Nuova Pallacanestro Marsala - Si avvicina la decima giornata della stagione regolare di Serie C e il calendario propone una sfida dal grande valore sportivo: Dierre Basketball Reggio Calabria ospiterà la Nuova Pallacanestro Marsal ... itacanotizie.it scrive