Reggio Calabria la presentazione del libro Il signore delle acque

A Reggio Calabria, Giuseppe Zucco ha presentato il suo nuovo romanzo “Il signore delle acque” in un momento in cui la città affronta forti piogge e allarmi meteo. La scelta di organizzare l’evento in questa fase mira a coinvolgere il pubblico e a valorizzare la forza delle storie di resilienza. Durante la presentazione, l’autore ha spiegato come il libro si ispiri alle sfide quotidiane vissute dagli abitanti della zona, evidenziando il legame tra narrativa e realtà locale.

Reggio Calabria, tra allarmi meteo e pagine di resilienza: presentato il romanzo "Il signore delle acque" di Giuseppe Zucco. Reggio Calabria ha ospitato sabato 14 febbraio 2026 la presentazione del romanzo "Il signore delle acque" di Giuseppe Zucco, un'opera che esplora le reazioni dell'umanità di fronte a una crisi ambientale catastrofica. L'evento, tenutosi al Circolo G. Calarco – Coop. V. Veneto, si è svolto in un contesto di particolare allerta per il territorio calabrese e siciliano, recentemente colpito da eventi meteorologici estremi. L'iniziativa ha offerto uno spunto di riflessione sulla fragilità del nostro rapporto con l'ambiente e sulla necessità di una maggiore consapevolezza.