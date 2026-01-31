Da Reggio Calabria arriva una polemica sui libri di testo del liceo. Questa volta, tra le pagine di un libro scolastico, spunta una difesa delle toghe rosse, scatenando reazioni tra studenti, genitori e insegnanti. La questione ha riacceso il dibattito su come vengono presentate le tematiche storiche e politiche nelle scuole della zona.

Libro di testo che adotti, polemica che incontri. Quante volte da studenti, da genitori e da addetti ai lavori abbiamo incontrato volumi scolastici che strizzavano l’occhio a una chiara visione del mondo, una visuale chiaramente di sinistra. Una consuetudine spesso taciuta, quasi fosse un obolo culturale da pagare all’istruzione culturalmente dominante. E lo sappiamo: il lupo perde il pelo, ma quasi mai il vizio. Eccolo, quindi, lo zampino della propaganda in classe sul tema giustizia. Siamo in Calabria, precisamente nel liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria. Il manuale che abbiamo tra le mani è Diritto ed Economia- primo biennio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Reggio Calabria, sul libro di testo del liceo spunta la difesa delle toghe rosse

