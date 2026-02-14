Reggio Calabria il Forum delle Associazioni familiari ha rinnovato le cariche direttive

Il Forum delle Associazioni familiari di Reggio Calabria ha nominato Luciana Megali come nuova presidente, dopo che le elezioni hanno portato alla scelta di una squadra di volontari che si occuperanno di supportare le famiglie. La decisione è stata presa durante l’assemblea dello scorso fine settimana, con la presenza di numerosi rappresentanti delle associazioni locali. Megali ha già annunciato che il suo obiettivo è rafforzare i servizi di assistenza e creare nuovi progetti a favore delle famiglie in difficoltà.

Nuova Guida per il Forum delle Associazioni Familiari di Reggio Calabria: Luciana Megali Presidente. Reggio Calabria accoglie una nuova fase nella guida del Forum delle Associazioni familiari. Luciana Megali è stata eletta presidente, affiancata da Lucia Palumbo come vicepresidente, in un’assemblea che segna il passaggio di consegne dopo dieci anni di leadership di Aldo Riso. L’elezione riflette l’impegno continuo del Forum nel sostenere e promuovere la famiglia, un pilastro fondamentale della comunità calabrese. Un Decennio di Impegno e un Passaggio di Consegne. L’assemblea che ha sancito l’elezione di Luciana Megali e Lucia Palumbo ha rappresentato un momento significativo per il Forum delle Associazioni familiari di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu Prima i bambini: a Caserta convegno del Forum delle associazioni familiari campane A Caserta, si è tenuto il convegno del Forum delle associazioni familiari campane in occasione della 48ª Giornata per la vita. Nomine: il Consiglio direttivo comunale della Lega ha rinnovato le cariche dei vice segretari Il 11 dicembre, il Consiglio Direttivo Comunale della Lega di Pisa ha riunito i propri membri per rinnovare le cariche interne. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Laboratorio Reggio Calabria è una città per tutt?? ad Arghillà · ilreggino.it; Benvenuti a casa, la II edizione del Bando per contrastare la povertà abitativa; Giornata per la Vita, Forum Famiglie Calabria: Prima i bambini, non uno slogan ma certezza per il futuro; A Reggio Calabria giovedì 29 gennaio ore 17,30 Chiesa San Sebastiano al Crocifisso con mons. Fortunato Morrone. Reggio Calabria, il Forum delle Associazioni familiari ha rinnovato le cariche direttiveSi è riunito il Forum provinciale delle Associazioni familiari di Reggio Calabria per procedere al rinnovo delle cariche direttive.Al termine dei lavori assembleari, sono state elette alla guida del F ... strettoweb.com Natalità: Venditti (Forum famiglie Calabria), il tasso in regione è stato del 6,9%, con un saldo tra nascite e decessi di -4,4Preoccupa il quadro delineato dall’Istat nel rapporto ‘Indicatori demografici anno 2024’ dal quale emerge, a livello nazionale un calo demografico delle nascite, pari al -2,6%. Il tasso di natalità ... agensir.it Maltempo Reggio Calabria, il clamoroso caso del tavolo di ping-pong da 77kg sollevato dal vento: ieri notte è stato un downburst facebook Maltempo al Centro-Sud, Calabria e Sicilia in crisi Criticità a Catanzaro e Reggio Calabria. Bufera in Sicilia, scuole chiuse ed Eolie isolate x.com