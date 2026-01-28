Prima i bambini | a Caserta convegno del Forum delle associazioni familiari campane

A Caserta, si è tenuto il convegno del Forum delle associazioni familiari campane in occasione della 48ª Giornata per la vita. L’evento si è concentrato sul tema “Prima i bambini” e ha visto la partecipazione di molte famiglie e rappresentanti delle associazioni locali. I relatori hanno sottolineato l’importanza di mettere al centro i più piccoli, soprattutto in un momento in cui le sfide sociali aumentano. La giornata si è svolta con interventi e dibattiti, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della famiglia e della tutela dei bambini.

In occasione della 48ª Giornata per la vita, celebrata la prima domenica di febbraio e dedicata quest’anno al tema “Prima i bambini”, il Forum delle associazioni familiari della Campania promuove il convegno “Prendere cura. Custodire ogni vita, accompagnare ogni sofferenza”. L’iniziativa si terrà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 17.00 presso il Teatro Caserta Città della Pace e nasce come risposta corale alla Nota pastorale dei vescovi della Campania “Custodire ogni vita, accompagnare ogni sofferenza”, diffusa l’8 dicembre scorso. L’obiettivo è riportare al centro del dibattito pubblico il valore della vita in ogni sua fase, con particolare attenzione alla sofferenza e alla fragilità.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Caserta Forum Al presidente del Biondo Giovanni Puglisi il premio Forum delle associazioni Il presidente del Biondo Giovanni Puglisi ha ricevuto il premio del “Forum delle associazioni Palermo”. “Per una cultura del dono”, convegno a Falcone: le testimonianze dei maestri cattolici e delle associazioni Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Caserta Forum Argomenti discussi: Prima i bambini, la Giornata per la Vita; Prima i bambini!; Prima i Bambini: a Vasto una riflessione sul coraggio della vita e la sfida della generatività; Prima i bambini!. Il Friuli si mobilita per accogliere la vita. Bambini in aereo: tutto quello che c’è da sapere prima di prendere un voloQuando uno o due genitori si accingono a prenotare un viaggio verso una meta che preveda un volo la prima preoccupazione è come gestire i figli sull’aereo e capire se potrebbero andare incontro a ... vanityfair.it Politeama Educational. Torna Prima a teatro. I bambini sul palco la fantasia protagonistaNei weekend di ottobre quattro spettacoli da non perdere: il cartellone. Si parte dal Tpo con Melodia, un omaggio al compositore Robert Stolz. un viaggio nelle emozioni della musica con lo stupore ... lanazione.it Non lo dimentico mai! Non dimentico che davanti a me, prima della lezione, non ci sono solo bambini in fila... Ci sono storie, pesi, pensieri, fatica. Mattine iniziate molto presto e sere finite troppo tardi. Terapie che attendono, incastrate tra lavoro e stanchezza. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.