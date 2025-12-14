Nomine | il Consiglio direttivo comunale della Lega ha rinnovato le cariche dei vice segretari

Il 11 dicembre, il Consiglio Direttivo Comunale della Lega di Pisa ha riunito i propri membri per rinnovare le cariche interne. Durante l'incontro, il segretario e assessore Giovanna Bonanno ha annunciato la nomina di due nuovi vice segretari comunali, segnando un passo importante per l'organizzazione locale del partito.

Nella giornata di giovedì 11 dicembre si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo Comunale della Lega di Pisa, nella quale il segretario, l'assessore Giovanna Bonanno, ha nominato i due nuovi vice segretari comunali. Si tratta di Gianluca Gambini e di Giorgio Tamberi, due figure con.

