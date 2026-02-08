Serie A dopo il ko con la Reggiana Varese trasferta dura A Trento per reagire

Dopo la sconfitta con la Reggiana, la Pallacanestro Varese si prepara a una trasferta difficile a Trento. La squadra di coach Moretti vuole reagire subito, ma sa che non sarà facile contro un’Aquila in buona forma, rafforzata dall’accesso alla seconda fase di EuroCup e dalla vittoria sulla Virtus Bologna. La partita si gioca alle 17, e per i biancorossi è già una sfida importante per risalire in classifica.

Una trasferta complessa, dopo il duro colpo subito con la Reggiana. Torna in campo alle ore 17 la Pallacanestro Varese, davanti a un' Aquila in crescita dopo l'accesso alla seconda fase di EuroCup e soprattutto la vittoria sulla Virtus Bologna di lunedì scorso. È la gara numero 23 tra le due squadre, 14-8 per i padroni di casa che tra le mura amiche sono 8-2. E Varese, da quelle parti, non vince da ben sette partite. Il 25 ottobre, nel match di andata, finì 74-85, ma Massimo Cancellieri non avrà gli infortunati Cheickh Niang e DeVante Jones. Come sempre, Ioannis Kastritis pone l'accento sul lavoro in allenamento: "È stata una buona settimana di lavoro, una settimana solida; da parte dei ragazzi c'è stata grande volontà, voglia di lavorare ed energia.

