Referendum sulla giustizia | nasce il Comitato Sì Riforma Zanon presidente Sallusti portavoce

È nato il Comitato “Sì Riforma” per sostenere il referendum sulla riforma della giustizia, con Zanon presidente e Sallusti portavoce. Un'iniziativa che mira a promuovere la separazione delle carriere tra pm e giudici, auspicando un cambiamento fondamentale nel sistema giudiziario italiano. Una mobilitazione che coinvolge cittadini e figure di rilievo per rafforzare l’importanza di questa riforma.

Per sostenere il “Sì” al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è nato ufficialmente il Comitato nazionale “Sì Riforma”, che prevede tra l’altro la separazione delle carriere fra pm e giudici. A guidare l’organizzazione è l’ex vicepresidente della Corte Costituzionale ed ex membro del Csm, Nicolò Zanon. Portavoce del comitato è il giornalista ed ex direttore del Giornale, Alessandro Sallusti. “Sì riforma” è promosso da magistrati, componenti di organi rappresentativi delle giurisdizioni, docenti universitari ed avvocati e vede tra i fondatori: il procuratore generale emerito della Corte di Cassazione, Luigi Salvato, il presidente di sezione penale della Corte di Cassazione Giacomo Rocchi, il procuratore di Parma Alfonso D’Avino, il procuratore di Lecce Giuseppe Capoccia, le componenti laiche del Csm Isabella Bertolini e Claudia Eccher, il presidente dell’Unione delle Camere Civili Alberto Del Noce e l’avvocato Cesare Placanica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

