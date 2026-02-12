La tensione tra Fratelli d’Italia e il Pd continua a salire. FdI si difende, chiedendo spiegazioni su come il Pd abbia saputo in anticipo dell’evento ancora in fase di organizzazione, previsto per il 21 febbraio in piazza XX Settembre. I due ministri, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, dovrebbero partecipare, ma lo scontro politico resta aperto.

Tiene il punto, Fratelli D’Italia. E continua a chiedere lumi al Pd su come abbia saputo dell’evento, ancora in preparazione, del 21 febbraio in piazza XX Settembre (foto), a cui dovrebbero partecipare i due ministri Carlo Nordio (Giustizia) e Matteo Piantedosi (Interni). Il fatto che i dem abbiano ’spoilerato’ l’appuntamento non va già al meloniano Francesco Sassone, che aveva subito ventilato un esposto in Procura. "Pretendiamo risposte chiare – incalza Sassone –, non provi il Pd a nascondersi dietro al paravento di silenzi istituzionali che fanno comodo solo quando si sa di avere commesso un grave errore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le tensioni tra Fratelli d’Italia e Lega hanno portato alla cancellazione del decreto Infrastrutture, previsto inizialmente come primo punto del pre-Consiglio dei ministri.

Evento con i ministri, è ancora scontro FdI–Pd; Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Question time con i ministri Tajani, Roccella e Urso

Apprendiamo che il 21 febbraio prossimo i parlamentari di FdI terranno un’iniziativa in piazza XX settembre insieme ai ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi e della Giustizia, Carlo Nordio e ad esponenti locali. Ovviamente si tratta dell’ennesimo tentativo di in - facebook.com facebook