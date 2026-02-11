I dem rivelano l’evento di FdI | Piantedosi e Nordio in piazza E i meloniani vanno in Procura
I Democratici hanno denunciato un evento organizzato da Fratelli d’Italia, in cui i ministri Piantedosi e Nordio si sarebbero incontrati in piazza XX Settembre con i rappresentanti di FdI di Camera e Senato. L’appuntamento, previsto presumibilmente per sabato 21 marzo, riguarda il referendum sulla Giustizia in programma il 22 e 23 marzo. I dem sono già scattati e parlano di un'assemblea non ufficiale, mentre i meloniani si sono rivolti alla Procura. La polemica è aperta, e ora si attende di
Scontro tra Pd e Fratelli d’Italia su un incontro previsto presumibilmente per sabato 21, in piazza XX Settembre, con i ministri Carlo Nordio (Giustizia) e Matteo Piantedosi (Interni), insieme ai gruppi di Camera e Senato di FdI, riguardo al referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo. Un ’giallo’ nato dopo le dichiarazioni del deputato dem Andrea De Maria e del segretario del Pd bolognese, Enrico Di Stasi, che hanno rivelato dell’incontro in città. Appuntamento non confermato da FdI (e neppure dal Viminale), ma il Pd ha insistito. "La nostra città non si farà condizionare", declama De Maria. "Si conferma che, con la sovrapposizione di ruoli istituzionali e iniziative di propaganda politica, Bologna è al centro della campagna della Destra", attacca il deputato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
FdI in piazza con Nordio e Piantedosi, PD: "Irruzione sguaiata"
Questa mattina, i parlamentari di Fratelli d'Italia si sono ritrovati in piazza XX settembre insieme ai ministri Piantedosi e Nordio.
Polizia, nuovo scontro tra Fdi e Pd. Bignami e Lisei in visita agli agenti. I dem vanno all’attacco del governo
I dem rivelano l’evento di FdI: Piantedosi e Nordio in piazza. E i meloniani vanno in ProcuraL’incontro previsto per il 21 febbraio. Ma Sassone: Non è ancora deciso, come lo sapevano? Violata la riservatezza ... msn.com
