Il senatore Ruspandini di Fratelli d’Italia commenta il discorso di Augusto Barbera, che ha criticato duramente Nicola Gratteri, definendolo vicino all’eversione. La sua dichiarazione arriva dopo le parole di Barbera, che ha chiesto pubblicamente a Gratteri di scusarsi per i toni usati. La polemica si accende nel giorno in cui il referendum si avvicina, alimentando il dibattito pubblico sull’uso del linguaggio nelle questioni giudiziarie.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - “Grazie a Augusto Barbera che oggi a chiare lettere ha definito i toni del procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri, ai limiti dell'eversione. Perché se un uomo di diritto come un ex presidente della Corte costituzionale e non certo di destra -visto che si tratta di esponente storico del Partito comunista italiano- reputa indecenti le parole di Gratteri significa davvero che si è raggiunto un livello vergognoso nel dibattito referendario. E non serve arrampicarsi sugli specchi e giustificarsi. Ma sarebbe necessario scusarsi per aver provato a spaccare gli italiani in onesti o criminali a seconda che votino sì o no al referendum. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Ruspandini (Fdi), 'dopo parole Barbera Gratteri si scusi'

Il politico Malan ha accusato il procuratore Gratteri di dover chiedere scusa agli italiani dopo aver commentato le affermazioni di Augusto Barbera, uno dei più autorevoli studiosi di diritto in Italia.

Luca Maullu di Fratelli d’Italia commenta con fermezza le dichiarazioni di Barbera, che ha definito le parole di Gratteri

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Referendum Giustizia. Ruspandini (FdI): da Ranucci comizio fazioso che non considera par condicio, non è sopra la legge; FDI - FRATELLI D'ITALIA * CAMERA: REFERENDUM, RUSPANDINI (FDI): PD IN IMBARAZZO. DOVE SONO GIUDICI TERZI E IMPARZIALI?; Referendum, Ruspandini (FdI): vergognoso provare a spaccare l’Italia. Chiarissimo ex presidente della Corte costituzionale Barbera.

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «REFERENDUM, RUSPANDINI (FDI): VERGOGNOSO PROVARE A SPACCARE L’ITALIA. CHIARISSIMO EX PRESIDENTE DELLA CORTE ...Grazie a Augusto Barbera che oggi a chiare lettere ha definito i toni del Procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri, ai limiti dell'eversione. Perchè se ... agenziagiornalisticaopinione.it

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «REFERENDUM GIUSTIZIA. RUSPANDINI (FDI): DA RANUCCI COMIZIO FAZIOSO CHE NON CONSIDERA PAR CONDICIO, NON È SOPRA LA LEGGE»Da Ranucci, ancora una volta, un servizio pieno di menzogne, fazioso e livoroso. Come se non bastasse, è stato mandato in onda nel pieno della par condicio, ... agenziagiornalisticaopinione.it

Augusto Barbera: “Indecenti le parole di Gratteri sul referendum, ai limiti dell’eversione” x.com

Augusto Barbera e Sabino Cassese, seguendo il ragionamento del dottor Gratteri, sarebbero degli indagati o massoni Questo è quanto afferma uno che dovrebbe far rispettare la legge Il mondo civile si ribella alle considerazioni (banali, offensive e fuorvian facebook