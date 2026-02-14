Referendum | Maullu Fdi ' significativo giudizio Barbera su parole Gratteri'

Luca Maullu di Fratelli d’Italia commenta con fermezza le dichiarazioni di Barbera, che ha definito le parole di Gratteri

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "È significativo che un ex presidente della Corte costituzionale come Barbera abbia definito ai limiti dell'eversione le parole di Gratteri. Non è una polemica politica: è un richiamo istituzionale pesante. Un procuratore della Repubblica non può permettersi toni divisivi né atteggiarsi a detentore della verità assoluta. Quando chi esercita un ruolo così delicato supera il perimetro del proprio mandato, si apre un problema serio per l'equilibrio tra poteri dello Stato”. Così il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Stefano Maullu. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Gratteri attacca duramente, accusando che tra chi voterà Sì ci saranno imputati e membri della massoneria deviata.

Augusto Barbera ha criticato duramente le dichiarazioni del procuratore Gratteri, accusandolo di aver pronunciato parole che rasentano l’eversione.

