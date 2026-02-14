Malan | Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani

Il politico Malan ha accusato il procuratore Gratteri di dover chiedere scusa agli italiani dopo aver commentato le affermazioni di Augusto Barbera, uno dei più autorevoli studiosi di diritto in Italia. Malan ha sottolineato che Gratteri dovrebbe riflettere sulle parole di Barbera, che è stato presidente della Corte costituzionale e ha un passato politico vicino alla sinistra, piuttosto che reagire difendendosi. La critica di Malan si è focalizzata sulla necessità di un confronto più attento tra le opinioni di figure di rilievo nel mondo giuridico e politico.

(Adnkronos) – "Penso che il procuratore Gratteri, anziché prendersela con chi ha stigmatizzato le sue dichiarazioni inaccettabili, dovrebbe dare un'occhiata a quello che ha detto Augusto Barbera, uno dei giuristi più prestigiosi dell'Italia, già presidente della Corte costituzionale e la sua provenienza, non c'è dubbio, sia da sinistra, è stato sei volte parlamentare nella sinistra".. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Augusto Barbera ha criticato duramente le dichiarazioni del procuratore Gratteri, accusandolo di aver pronunciato parole che rasentano l’eversione.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: A poco più di un mese dal voto sul Referendum, il clima si fa infuocato; Referendum, Gratteri infuoca il dibattito: Voteranno No le persone perbene, Sì imputati e massoni deviati.; Al referendum voteranno per il sì gli imputati e la massoneria deviata, è bufera su Gratteri; Camminare per 1000 passi in più cambia tutto, gli effetti sul cuore.

Riforma della giustizia, divampa la polemica: «Gravissime le parole del procuratore Gratteri»ROMA Sono una persona perbene, non sono massone, non sono indagato e non sono imputato, non faccio parte di alcun centro di potere. E voterò convintamente Sì al referendum sulla riforma della giustiz ... corrieredellacalabria.it

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «REFERENDUM. MALAN (FDI): GRATTERI IN DIFFICOLTÀ INFANGA ANCHE INSIGNI MAGISTRATI E PERSONE DI SINISTRA»La paura della probabile sconfitta al referendum sulla giustizia rende i promotori del No particolarmente disorientati, aggressivi e talora fuori da ogni ... agenziagiornalisticaopinione.it

VIDEO: Cara Elly, che flop con Gratteri: si è rivelato il vero testimonial del Sì. Eppure bastava leggere il Giornale. Ecco perché abbiamo deciso di omaggiarti con un abbonamento al nostro quotidiano: così non sbaglierai più - il Giornale x.com

#Shock: "Chi vota Sì è un massone o un indagato": le parole durissime di Nicola Gratteri rompono ogni confine istituzionale Il Procuratore di Napoli scatena la tempesta perfetta sul referendum per la separazione delle carriere. Non un’analisi di merito, m facebook