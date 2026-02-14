Referendum Lollobrigida | Gratteri? Bisogna ascoltare Barbera a Italia serve riforma

Lollo Brigida afferma che le dichiarazioni di Gratteri devono essere confrontate con le opinioni di Barbera, che non ha commentato direttamente, sottolineando la libertà di scelta degli italiani.

“Penso che sulle parole di Gratteri bisogna ascoltare Barbera, che non lo ha definito. Credo che le persone possano decidere liberamente. Spero che sinceramente lo facciano nel merito. L’Italia ha bisogno di una riforma della giustizia, anche sulla base di quello che è accaduto nel tempo. Noi siamo molto ottimisti sul fatto che nel merito della riforma prevalgano le ragioni per cui si vuole riportare gli equilibri costituzionali alla loro giustizia”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, all’esterno del centro congressi nazionale Spazio Eventi a Roma, dove è in corso la direzione nazionale di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il referendum in programma riguarda temi di riforma che, secondo Barbera, appartengono al patrimonio della sinistra.

Il presidente emerito della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, ha sottolineato che la riforma proposta nel referendum mira a proteggere le toghe dalle influenze delle correnti politiche.

