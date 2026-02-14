Referendum La Russa | Meloni non impegnata in prima persona? Governo già in campo

Ignazio La Russa ha affermato che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non si sta impegnando direttamente sulla riforma della giustizia, mentre il governo ha già iniziato le sue mosse ufficiali. La dichiarazione arriva a pochi giorni dal referendum previsto per la prossima settimana. Meloni, infatti, ha preferito delegare il suo ruolo, lasciando che siano altri membri del governo a rappresentarla nelle discussioni pubbliche. La Russa ha sottolineato che le decisioni concrete vengono prese a livello di squadra, anche senza un coinvolgimento personale della premier.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato dell'impegno della presidente del Consiglio in favore della riforma sulla giustizia. All'uscita dalla direzione nazionale di Fratelli d'Italia, convocata in mattinata a Roma, ha risposto ai giornalisti: " Meloni non si sta spendendo in prima persona sul referendum? Il governo è già in campo, chiedetelo a lei". E sulle 12 condanne dei militanti di Casapound a Bari: "'Sentenza? È su Casapound o su 12 imputati? Non ricordo bene".

La Russa attacca duramente Gratteri, accusandolo di aver alzato i toni e di aver offeso.

Il dibattito politico in Italia si intensifica con le recenti dichiarazioni di Schlein, che suggeriscono una certa difficoltà da parte di Meloni.

