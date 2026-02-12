Referendum La Russa scende in campo e attacca Gratteri | Alza i toni e offende Il procuratore aveva detto | Per il sì imputati e massoni

La Russa attacca duramente Gratteri, accusandolo di aver alzato i toni e di aver offeso. Il procuratore di Napoli aveva detto che per il sì ci sarebbero imputati e massoni, scatenando le reazioni della destra. Le tensioni tra politica e magistratura si fanno più intense in questi giorni.

Destre all'assalto di Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli, dopo le sue parole sul referendum: "È certo che per il No voteranno le persone perbene, le persone che credono nella legalità come pilastro importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il Sì, ovviamente, gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente". La consultazione referendaria riguarda la separazione delle carriere stabilita dalla riforma Nordio. Da tempo Gratteri esprime posizioni fortemente critiche. Ma il commento nell'intervista video al "Corriere della Calabria" avrebbe lasciato di stucco la seconda carica dello Stato.

