Governo | Schlein ' Meloni in difficoltà la partita è già aperta'
Il dibattito politico in Italia si intensifica con le recenti dichiarazioni di Schlein, che suggeriscono una certa difficoltà da parte di Meloni. La leader del centrosinistra evidenzia i risultati delle recenti iniziative progressiste, sottolineando come queste possano influenzare gli sviluppi futuri del governo. La situazione rimane in evoluzione, con analisti che osservano attentamente gli sviluppi e le possibili ripercussioni sulla scena politica nazionale.
Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Giorgia Meloni è in difficolta da quando abbiamo riunito una colazione progressista in tutte le regioni con vittorie nette e importanti". Lo ha detto Elly Schlein a In onda. "Che la partita è già aperta non abbiamo bisogno che lo dica Giorgia Meloni, lei sta riconoscendo che la tanto decantata stabilità del governo dipende dal fatto che alle scorse elezioni politiche il nostro campo, sbagliando, si è diviso. Oggi che abbiamo messo insieme le nostre differenze e riunito una coalizione hanno cominciato a dire che questa legge elettorale non è così stabile", ha aggiunto la segretaria del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it
