Referendum giustizia le liste di proscrizione di Gratteri fra massoneria deviata e delinquenti | una minaccia alla libertà di voto

Il procuratore Nicola Gratteri ha denunciato che le liste di proscrizione presenti nel referendum sulla giustizia sono create da massoneria deviata e da criminali. La sua accusa si basa su elementi raccolti negli ultimi mesi, che collegano alcune persone sostenitrici del sì a ambienti illeciti. Gratteri sostiene che chi voterà sì al referendum, che tenta di separare le carriere tra giudici e investigatori, potrebbe essere coinvolto in reti di potere occulte o attività criminali. Questa dichiarazione ha acceso un acceso dibattito tra gli esperti di giustizia e gli osservatori politici.

Da più giorni ormai leggo e rileggo, ascolto e riascolto, le parole del Procuratore della Repubblica di Napoli, dott. Gratteri. Secondo l''alto' rappresentante delle istituzioni repubblicane, "È certo che per il 'No' voteranno le persone perbene, le persone che credono nella legalità come pilastro importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il 'Sì', ovviamente, gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente" In altri termini, chi voterà SI al prossimo referendum. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia, le liste di proscrizione di Gratteri fra "massoneria deviata" e delinquenti: una minaccia alla libertà di voto Referendum Giustizia, bufera su Gratteri: “Per il Sì voteranno indagati e massoneria deviata” Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, scoppia in una dura polemica sulla campagna referendaria, accusando apertamente coloro che voteranno sì di essere indagati, membri della massoneria deviata e rappresentanti dei centri di potere che, a suo dire, temono una giustizia più efficace. Referendum Giustizia 2026, Gratteri attacca: “Voteranno Sì imputati e massoneria deviata”, FdI non ci sta: “Parole indegne, chieda scusa” Gratteri attacca duramente, accusando che tra chi voterà Sì ci saranno imputati e membri della massoneria deviata. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Referendum giustizia, Di Pietro: Voto Si e invito Gratteri a confronto Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Referendum 2026: votare fuorisede come rappresentanti di lista; Il voto fuori sede. Che fine farà il voto fuorisede? Dopo il passo indietro sul referendum sulla giustizia, si punta a una legge popolareDopo la conferma che la sperimentazione del voto fuorisede non verrà portata avanti al referendum del 22 e 23 marzo, l'obiettivo è dotarsi di una legge che non dipenda dall’arbitrio della maggioranza ... wired.it Referendum sulla giustizia, due esperti con idee opposte ci spiegano, punto per punto, perché votare sì oppure noCome cambierebbe la magistratura se vincesse il sì al referendum sulla giustizia? La «riforma Nordio» va a vantaggio dei cittadini o di chi, di volta in volta, detiene il potere? Rispondono Stefano Ce ... vanityfair.it L'Immediato. . REFERENDUM GIUSTIZIA, PROCURATORE DI FOGGIA PER IL NO facebook Referendum giustizia, Gratteri replica alle polemiche: "Chi mi accusa è in malafede, loro sì che vogliono alzare lo scontro. Ma io ho superato il senso di paura trentacinque anni fa". #piazzapulita x.com