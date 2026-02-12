Gratteri attacca duramente, accusando che tra chi voterà Sì ci saranno imputati e membri della massoneria deviata. La replica del comitato

Il Comitato nazionale "Sì Riforma" ha rilanciato con un post diretto: "Caro Gratteri, la invitiamo a chiedere scusa immediatamente ai milioni di italiani che voteranno 'Sì', compresi tutti i membri di questo comitato, tra i quali vi sono tanti magistrati suoi colleghi" Al referendum sulla giu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum Giustizia 2026, Gratteri attacca: “Voteranno Sì imputati e massoneria deviata”, FdI non ci sta: “Parole indegne, chieda scusa”

Approfondimenti su Referendum Giustizia

La campagna per il Sì si fa sempre più accesa.

Il procuratore Nicola Gratteri attacca duramente il prossimo referendum, affermando che anche imputati e massoneria deviata potrebbero votare “sì”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Referendum giustizia, Gratteri: Io favorevole al sorteggio Chi lo ripete è in malafede

Ultime notizie su Referendum Giustizia

Argomenti discussi: Referendum Giustizia, Gratteri: Riforma che favorisce gli imputati ricchi; Gratteri sul referendum giustizia: Questa riforma favorisce gli imputati ricchi; Referendum Giustizia, strappo tra toghe-simbolo: E' in atto una truffa etica; Referendum giustizia, Gratteri critica le opposizioni sull'appoggio al 'No': Arrivano solo ora che abbiamo recuperato.

Referendum, La Russa scende in campo e attacca Gratteri: Alza i toni e offende. Il procuratore aveva detto: Per il sì imputati e massoniIl procuratore: Per il sì voteranno imputati e massoni. La Russa e Tajani all'attacco: Offende milioni di italiani ... ilfattoquotidiano.it

La nuova sparata di Gratteri: Voteranno Sì al referendum indagati, imputati e massoneriaVoteranno per il 'no' le persone per bene, le persone che credono che la legalità sia un pilastro importante per il cambiamento della Calab ... ilfoglio.it

Polemica per le recenti dichiarazioni del procuratore di Napoli sul referendum giustizia: “Voteranno per il No le persone perbene. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giu - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Forza Italia all’assalto dei giudici: una maratona per il Sì davanti alla Cassazione. @salvini_giacomo x.com