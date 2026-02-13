Referendum Giustizia bufera su Gratteri | Per il Sì voteranno indagati e massoneria deviata

Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, scoppia in una dura polemica sulla campagna referendaria, accusando apertamente coloro che voteranno sì di essere indagati, membri della massoneria deviata e rappresentanti dei centri di potere che, a suo dire, temono una giustizia più efficace.

Sale la tensione sulla campagna per il referendum sulla giustizia e le quotidiane scintille tra favorevoli e contrari alla riforma si trasformano in incendio dopo le parole del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che avverte: “questa è una riforma per i potenti e per i ricchi “, “ voteranno per il sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente. Per il no voteranno le persone per bene “. Le reazioni del centrodestra. Immediata la reazione indignata del Comitato Sì Riforma, che via social replica: “Caro Gratteri, la invitiamo a chiedere scusa a milioni di italiani che voteranno sì, compresi tutti i membri di questo comitato, tra i quali vi sono tanti magistrati suoi colleghi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il centrodestra attacca duramente Nicola Gratteri sul referendum.

Scoppia la polemica sulla campagna referendaria.

