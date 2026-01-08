Referendum giustizia il procuratore Capoccia | Anm peggio della Cgil

Il procuratore Capoccia commenta la posizione dell’Anm sul referendum giustizia, sostenendo che l’associazione si comporta come un soggetto politico in contrasto con il potere. Secondo lui, l’Anm assume atteggiamenti più politicizzati rispetto alla Cgil, evidenziando una critica alla sua campagna di opposizione. Questa opinione si inserisce nel dibattito sul ruolo e l’indipendenza della magistratura nei confronti delle riforme giudiziarie.

" L’Anm si è messa a lottare come un soggetto politico che va a contrastare il potere politico. È peggio della attuale Cgil": il procuratore di Lecce Giuseppe Capoccia lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera, commentando la campagna dell'Associazione nazionale magistrati contro il referendum della giustizia. Dopodiché ha confermato che molti togati sono a favore della riforma, ma che non tutti vogliono esporsi "un po’ per convenienza, un po’ per evitare inutili polemiche". Secondo il procuratore di Lecce, l'atteggiamento dell'Anm rischia di avere pesanti conseguenze in futuro: "Gli altri sono tutti ladri, noi tutti bravissimi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

