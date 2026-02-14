Il procuratore Mansi | Mai demonizzare i propri avversari

Il procuratore Mansi ha dichiarato che demonizzare gli avversari non aiuta a trovare soluzioni, sottolineando come questa strategia porti a reazioni eccessive. Ha aggiunto che, invece di attaccare, bisogna mantenere un atteggiamento aperto al confronto, anche quando si affrontano temi delicati. Secondo lui, questa mentalità evita tensioni inutili e favorisce un dibattito più costruttivo. Mansi ha fatto l'esempio delle recenti dichiarazioni di Gratteri, che hanno alimentato polemiche tra le parti.

"Quando si demonizza l'avversario, invece che cercare un interlocutore, nascono dichiarazioni come quelle del procuratore Gratteri". Lo dichiara il sostituto procuratore di Massa, Marco Mansi (foto), uno dei 51 magistrati firmatari della replica alle critiche lanciate dal procuratore Nicola Gratteri verso chi voterà Sì al referendum sulla giustizia. Che cosa voterà al prossimo referendum? "Voterò Sì perché lo ritengo un giusto completamento di un percorso che è iniziato a un certo punto a livello procedimentale e costituzionale e che quindi completa un iter e sancisce quella che deve essere la struttura del nostro processo.