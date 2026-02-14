Referendum Arianna Meloni | Ci mobiliteremo

Arianna Meloni ha annunciato che il suo movimento si impegnerà attivamente per il referendum sulla giustizia, criticando il governo per non aver fatto abbastanza. La politica ha già organizzato diverse iniziative nelle piazze di Roma e Milano per sostenere la consultazione popolare.

“Il governo non si sta spendendo abbastanza per il referendum sulla giustizia? Abbiamo già detto più volte che ci mobiliteremo”. Così Arianna Meloni, rispondendo a margine della direzione nazionale di Fratelli d’Italia sulla campagna referendaria per la riforma della giustizia. “Se Giorgia Meloni non ci sta mettendo la faccia? Mi pare che Giorgia Meloni abbia parlato anche su questo ampiamente”, ha poi aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Arianna Meloni, sorella del presidente del Consiglio e leader della segreteria politica di Fratelli d’Italia, ha spiegato che la proposta di riforma della giustizia mira a migliorare il sistema per gli italiani, non a favorire la politica o a colpire i magistrati.

Arianna Meloni smonta le bugie sul referendum, spiegando che non si tratta di un cataclisma e che molti magistrati sono favorevoli al sì.

