Referendum anche nel Brindisino prosegue la sfida a distanza tra sì e no

Due appuntamenti di segno opposto domenica mattina, a Mesagne e Francavilla Fontana. E venerdì 20 febbraio il dibattito pubblico al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi Prosegue il cammino verso il referendum costituzionale, fissato per il 22 e il 23 marzo 2026, e prosegue anche la “sfida a distanza” tra chi spinge per il “sì” e chi per il “no”. Domani, domenica 15 febbraio, si segnalano due iniziative, di segno opposto, a Mesagne e Francavilla Fontana. Intanto, fervono i preparativi per l'incontro pubblico che si terrà al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi venerdì 20 febbraio, con il dibattito che vede ospiti illustri, sia sul fronte del “sì”, che su quello del “no”.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Associazione Nazionale Forense, verso il referendum: i convegni nel BrindisinoDiverse date a febbraio e marzo, il presidente della sezione dell'Anf Domenico Valletta: Gli incontri avranno una impostazione prettamente tecnico-giuridica e per nulla ideologica ... brindisireport.it

Dl elezioni e referendum, da durata voto a compenso scrutatori: le novità e cosa cambiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Dl elezioni e referendum, da durata voto a compenso scrutatori: le novità e cosa cambia ... tg24.sky.it

Referendum Giustizia: Fasano fa squadra. Al via la campagna per il “Sì” in tutta la provincia Comitati uniti per la separazione delle carriere: il 21 febbraio l’avvocato Caiazza a Fasano, mentre partono i gazebo in tutto il brindisino. https://www.osservatoriooggi.it facebook