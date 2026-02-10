Il confronto sul referendum costituzionale sulla giustizia si accende anche a Rimini. Da settimane, due gruppi opposti si sfidano per convincere i cittadini a schierarsi da una parte o dall’altra. Entrambi cercano di spiegare le proprie ragioni, spingendo le persone a prendere una decisione prima del voto. La discussione diventa sempre più intensa, mentre si avvicina il giorno della consultazione.

Il dibattito sul referendum costituzionale sulla giustizia entra nel vivo anche a Rimini, dove nelle ultime settimane si sono strutturati due schieramenti contrapposti, entrambi impegnati a informare i cittadini e a orientare il voto in vista della consultazione. Da un lato è nato il coordinamento trasversale per il Sì, che riunisce forze politiche appartenenti a schieramenti differenti: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Partito Liberaldemocratico, Azione, +Europa, Partito Socialista, Partito Radicale, Partito Repubblicano, Democrazia Liberale, Democrazia Cristiana e Noi Moderati. Un’alleanza inedita sul territorio, fondata – spiegano i promotori – non su logiche di parte ma sul merito della riforma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Referendum giustizia, sfida nel vivo . Confronto tra sostenitori e oppositori

Approfondimenti su Referendum giustizia

Lunedì a Reggio Calabria si è svolto un dibattito pubblico sul referendum sulla giustizia.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha ribadito che la riforma del sistema giudiziario non mira a colpire alcuna parte, ma rappresenta un intervento volto a migliorare l’efficienza del settore.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Referendum giustizia, dibattito per le scuole alla Federico II

Ultime notizie su Referendum giustizia

Argomenti discussi: Referendum giustizia, sfida nel vivo . Confronto tra sostenitori e oppositori; Referendum giustizia, parte la sfida: leader in campo e toni già roventi; Referendum riforma giustiza, il sondaggio rebus: 'vincono tutti', il voto oggi; Riforma Giustizia e separazione carriere, via libera definitivo Senato.

Referendum giustizia, sondaggio Swg: Sì avanti di poco(Adnkronos) - Equilibrio tra sì e no nel referendum sulla riforma della giustizia secondo l'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7. A circa un mese e mezzo dalla consultazione in programma il 22 e 23 marz ... msn.com

Referendum giustizia 2026, il Sì torna a crescere: cosa dicono gli ultimi sondaggiIl Sì al referendum sulla giustizia torna a crescere nei sondaggi, al 52,5%. Il No si ferma al 47,5%. Ecco nel dettaglio che cos’è emerso dall’ultimo sondaggio Eumetra. fanpage.it

Il procuratore di Napoli affronta il tema del referendum giustizia parlando a margine dell’evento – con centinaia di ragazzi – organizzato al Carlo Felice dall’Associazione “Agende Rosse” mentre il fratello del magistrato ucciso interviene in videocollegamento. I facebook

Referendum giustizia, Cerasa: "Il governo si sta dando martellate in mezzo alle gambe, lo dico da sostenitore del Sì". #inonda x.com