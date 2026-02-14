Recupero di palazzo Scatafassi | arriva l' accordo tra Comune e Ater

Il Comune di Sermoneta e Ater di Latina hanno firmato un accordo per recuperare il palazzo Scatafassi, che da anni rischiava di cadere in rovina. La decisione nasce dalla necessità di mettere in sicurezza l’edificio e di riqualificare gli spazi per le famiglie che ci vivono o potrebbero viverci. Nei prossimi mesi, si prevedono lavori di ristrutturazione che coinvolgeranno anche le facciate e gli impianti interni.

L'amministrazione sigla l'intesa che punta a dare risposte al bisogno abitativo e a restituire centralità al centro storico del paese Un protocollo d'intesa è stato firmato tra Comune di Sermoneta e Ater di Latina, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica. Un accordo che segna un passaggio importante nelle politiche di rigenerazione urbana e di riqualificazione del patrimonio pubblico nel centro storico. A rappresentare l'amministrazione comunale di Sermoneta, la sindaca Giuseppina Giovannoli e l'assessore ai Lavori pubblici Nicola Minniti, mentre per la Regione l'assessore alle Politiche abitative Pasquale Ciacciarelli e i consiglieri regionali del territorio.