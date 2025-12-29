Mastella propone alla Camera di Commercio un’iniziativa comune per il recupero del Palazzo Camerale di piazza Federico Torre

Mastella ha presentato alla Camera di Commercio una proposta condivisa con il commissario Pettrone per un protocollo d’intesa finalizzato al recupero e al riuso sostenibile del Palazzo Camerale di piazza Federico Torre. L’obiettivo è valorizzare l’immobile nel centro storico, promuovendo un intervento che coniughi tutela storica e funzionalità moderna, nel rispetto delle esigenze della comunità e del patrimonio locale.

Proposta al commissario Pettrone per un protocollo d’intesa sul riuso intelligente dell’immobile nel cuore del centro storico.. Benevento, 29 dicembre 2025 – Il sindaco Clemente Mastella ha inviato questa mattina una missiva al commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia – Sannio Girolamo Pettrone per proporre un’iniziativa comune tra i due Enti per il recupero del Palazzo Camerale di piazza Federico Torre. “ Da tempo – scrive il primo cittadino – l’Amministrazione cittadina è impegnata in un progetto di valorizzazione e rilancio del centro storico della città in un’ottica di promozione estetica e turistica delle bellezze cittadine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

