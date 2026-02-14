Re Carnevale sfida il maltempo e prepara il bis | domani la seconda sfilata di carri e gruppi

Re Carnevale ha deciso di organizzare una seconda sfilata domani a Gallipoli, nonostante le previsioni di pioggia, per mantenere vivo l’entusiasmo della comunità. La prima parata, domenica scorsa, si è svolta con il sole e ha attirato numerosi spettatori che hanno ammirato i carri colorati e i gruppi in maschera, tra musica e coriandoli. Ora, gli organizzatori vogliono ripetere l’evento, anche se le nuvole si addensano sopra la città.

Il leggero miglioramento del tempo per la giornata di domani conferma al momento il secondo appuntamento della storica e colorata kermesse sul Corso Roma di Gallipoli. Martedì la chiusura nel centro storico con Lu Titoru Quello che si vive a Gallipoli, d’altro canto, è un rito collettivo che affonda le proprie radici nella storia della Kalè Polis e che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi grazie alla forza delle sue rievocazioni e al lavoro artigiano delle maestranze locali. Il Comune ha inteso mantenere in auge la manifestazione anche quest’anno e la gestione commissariale ha definito l’affidamento a un soggetto esterno per la fase organizzativa, garantendo un sostegno economico pari a circa 140 mila euro oltre al lavoro logistico e di coordinamento degli uffici comunali competenti.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Il Carnevale a Rutigliano torna domenica 15 febbraio, quando sfilano carri allegorici e gruppi mascherati per le vie del paese.

