Carnevale, la seconda sfilata. Dopo i problemi per il maltempo torna lo spettacolo dei carri Domenico Ricci, il carro allegorico raffigurante un gigantesco drago, torna in piazza Follonica dopo il rinvio della scorsa domenica causato dalla pioggia battente che aveva reso impraticabile la strada, portando a un brusco stop della manifestazione.

Dopo il brusco stop della scorsa domenica per ragioni dovute alle condizioni meteorologiche sfavorevoli che impedivano lo svolgersi in sicurezza della manifestazione, riprende il programma della cinquantanovesima edizione del carnevale di Follonica che entrerà nel vivo con la seconda giornata di sfilata che si svolgerà il prossimo 15 febbraio. La sfilata dei 7 carri rionali comincerà a partire dalle 14,30 e si concluderà in serata con la proclamazione di Miss Carnevale 2026. Ma la festa non sarà solamente circoscritta alla giornata di domenica, perché nei giorni che precedono la sfilata si svolgeranno una serie di eventi collaterali che coinvolgono il comitato organizzatore, i rioni e le diverse associazioni del territorio che collaborano per la buona riuscita della manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La prima sfilata dei carri di Carnevale a Latina prevista per sabato 7 febbraio è stata annullata a causa del maltempo.

In città torna lo spettacolo dei carri.

