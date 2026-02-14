RB Lipsia-Wolfsburg domenica 15 febbraio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match tra RB Lipsia e Wolfsburg, in programma domenica 15 febbraio alle 17:30, si svolge a causa della lotta per evitare la retrocessione che coinvolge entrambe le squadre. La partita rappresenta un momento chiave per le due formazioni, entrambe in cerca di punti per migliorare la propria posizione in classifica. Il Lipsia, guidato dall'allenatore Werner, cerca i tre punti davanti al proprio pubblico, mentre il Wolfsburg, con Bauer in panchina, punta a uscire dalla zona pericolosa. La sfida si gioca in un momento delicato per entrambe le squadre, con la classifica ancora molto aperta.

Si chiude il ventiduesimo turno di Bundesliga con la gara tra il RB Lipsia di Werner e il Wolfsburg di Bauer invischiato nella lotta per non retrocedere. I Roten Bullen non sono riusciti ad opporre più di tanta resistenza ad un Bayern Monaco in versione rimaneggiata e hanno salutato la coppa perdendo con 2 gol segnati nella ripresa. Solo una vittoria nelle ultime 4 sfide e adesso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

