Domenica 8 febbraio 2026, alle 15:30, si gioca la partita tra Colonia e RB Lipsia. Dopo due sconfitte consecutive in casa, il Lipsia di Werner cerca di tornare alla vittoria per risalire in classifica e avvicinarsi alla zona Champions. La sfida si svolge sul campo del Colonia, che vuole continuare il suo buon momento davanti al pubblico di casa.

Reduce da 2 KO interni consecutivi il RB Lipsia di Werner cerca di recuperare punti sulla zona Champions nella sfida sul campo del Colonia. I Geissboecken hanno trovato 3 punti fondamentali nello scontro diretto contro il Wolfsburg grazie al gol di Maina alla mezzora del primo tempo. Un successo fondamentale in ottica salvezza e che tiene la squadra a 5 punti di vantaggio sul. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Colonia-RB Lipsia (domenica 08 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Colonia RB Lipsia

Ultime notizie su Colonia RB Lipsia

Bundesliga, il Lipsia gioca a tennis con il Colonia: finisce 6-0, doppietta per OpendaDopo la netta affermazione del Bayern Monaco sul Darmstadt, un'altra goleada in Bundesliga. Il Lipsia ha infatti piegato addirittura 6-0 il Colonia. Werner su rigore apre le marcature al 15', poi una ... m.tuttomercatoweb.com

Bundesliga, il Lipsia perde 3-1 a Berlino: il Bayern resta a +8 e domenica può allungareBrutta battuta d’arresto per il Lipsia nell'anticipo del 14° turno di Bundesliga. La squadra di Werner, seconda in classifica dietro il Bayern Monaco, si presentava a Berlino per affrontare l’Union ... tuttomercatoweb.com