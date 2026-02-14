Ratcliffe nel mirino per le dichiarazioni sull’immigrazione UK | dati contestati scuse e polemiche al Manchester United

Sir Jim Ratcliffe ha scatenato polemiche dopo aver commentato l’immigrazione nel Regno Unito, suscitando molte critiche e richieste di scuse. Le sue affermazioni, fatte il 13 febbraio 2026, sono state contestate da diversi esperti e politici, che le hanno giudicate inattendibili e fuorvianti. Nel frattempo, il Manchester United si trova coinvolto in una bufera di commenti e proteste legate alle parole del suo azionista, che ora si trova al centro di un acceso dibattito pubblico.

Ratcliffe Shock: Le Parole sull'Immigrazione, le Scuse e la Tempesta sul Manchester United. Sir Jim Ratcliffe, socio di minoranza del Manchester United, è al centro di una controversia per le sue dichiarazioni sull'immigrazione nel Regno Unito, rilasciate il 13 febbraio 2026. L'imprenditore ha espresso preoccupazioni sull'impatto demografico ed economico dell'immigrazione, affermando che il paese è "colonizzato" da immigrati, per poi correre ai ripari con una pubblica richiesta di scuse. Le Affermazioni e il Contesto. Ratcliffe, già patron del Nizza, ha espresso le sue opinioni in un'intervista a News, sollevando un dibattito immediato.