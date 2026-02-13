Il magnate Jim Ratcliffe ha provocato un caso mediatico in Inghilterra affermando che il Regno Unito sta subendo una

Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Diretta gol Serie A: Pisa Milan 1-2, Loftus-Cheek e Modric regalano tre punti ai rossoneri! Probabili formazioni Napoli Roma, le scelte per la super sfida di Serie A! McTominay ci sarà? Le ultimissime Provedel svela: «Sarri? E’ sempre stato molto determinato e affamato! Atalanta è una squadra fortissima. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Manchester United, Ratcliffe shock: «Il Regno Unito viene colonizzato dagli immigrati». Scoppia il caso in Inghilterra

Secondo fonti in Inghilterra, il Manchester United sarebbe interessato a riacquistare Scott McTominay, attualmente al Napoli.

La BBC e ITV trasmetteranno in diretta le partite di Inghilterra e Scozia durante i Mondiali 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

ManUTD, Ratcliffe shock: «Il Regno Unito è colonizzato dagli immigrati». Poi si scusaIl miliardario britannico, socio di minoranza del club inglese, rischia un procedimento disciplinare da parte della Federcalcio inglese. calcioefinanza.it

Ratcliffe says sorry his language 'offended some people' after criticism of immigration commentsThe Man Utd co-owner says it's important to talk about well-managed immigration after backlash over his claim that the UK has been colonised by immigrants. bbc.com

13 Febbraio 2011. A Manchester va in scena un derby sentitissimo. Per il City è la partita dell'anno, per lo United lo è diventata dopo l'arrivo degli sceicchi che hanno reso i Citizens competitivi. Siamo al 78esimo minuto. La partita è ferma sull'uno a uno. Nani e - facebook.com facebook

Un anno fa ci aveva provato l'Arsenal, ora ci sarebbe il Manchester United sulle tracce di Federico #Dimarco Il giocatore nerazzurro sta inevitabilmente attirando su di sé l'attenzione di molti club europei, in particolar modo di Premier League x.com