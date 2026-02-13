Manchester United Ratcliffe shock | Il Regno Unito viene colonizzato dagli immigrati Scoppia il caso in Inghilterra

Il magnate Jim Ratcliffe ha provocato un caso mediatico in Inghilterra affermando che il Regno Unito sta subendo una

manchester united ratcliffe shock il regno unito viene colonizzato dagli immigrati scoppia il caso in inghilterra

© Calcionews24.com - Manchester United, Ratcliffe shock: «Il Regno Unito viene colonizzato dagli immigrati». Scoppia il caso in Inghilterra

ManUTD, Ratcliffe shock: «Il Regno Unito è colonizzato dagli immigrati». Poi si scusaIl miliardario britannico, socio di minoranza del club inglese, rischia un procedimento disciplinare da parte della Federcalcio inglese. calcioefinanza.it

manchester united ratcliffe shockRatcliffe says sorry his language 'offended some people' after criticism of immigration commentsThe Man Utd co-owner says it's important to talk about well-managed immigration after backlash over his claim that the UK has been colonised by immigrants. bbc.com