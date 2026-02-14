Rapina una donna all' uscita del supermercato scatta il divieto di dimora sul territorio

Il tribunale di Prato ha deciso di bloccare la presenza di un giovane egiziano di 22 anni, arrestato il 7 febbraio dai carabinieri, dopo aver rapinato una donna cinese di 47 anni all’uscita di un supermercato. La rapina si è verificata in pieno giorno, quando l’uomo ha afferrato la donna e le ha portato via il portafoglio. Ora, il giovane non potrà più entrare nel territorio provinciale di Prato.

Il tribunale di Prato ha disposto il divieto di dimora sul territorio provinciale pratese nei confronti di un giovane di origine egiziana di 22 anni, arrestato dai carabinieri lo scorso 7 febbraio a Prato, con l'accusa di aver rapinato una cittadina cinese di 47. È quanto si apprende da una nota della procura di Prato diramata nelle scorse ore, ripercorrendo l'episodio avvenuto pochi giorni fa in via Chiesa davanti a un supermercato. In soccorso della quarantasettenne è intervenuto il marito, che la stava aspettando. Insieme ad alcuni passanti avrebbe rincorso il presunto rapinatore, riuscendo a fermarlo in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

