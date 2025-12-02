Legnano rapina al supermercato | colpito al volto con una tenaglia il direttore del negozio e un anziano intervenuto per difendere una vigilante

Legnano (Milano) – Fermati dal direttore del supermercato e da un’addetta alla sicurezza mentre cercavano di allontanarsi dopo aver sottratto merce dagli scaffali, hanno reagito con violenza e uno dei due ha colpito al viso con una tenaglia lo stesso direttore e un 82enne intervenuto per difendere la donna: arrestati per rapina aggravata e lesioni dai carabinieri, i due rapinatori verranno giudicati oggi per direttissima. Il colpo in viale Sabotino. L’episodio ha avuto come teatro, nella mattinata di ieri, il supermercato Esselunga di viale Sabotino: qui due soggetti di 19 e 23 anni, il secondo dei quali con precedenti, sono stati notati dal servizio di sicurezza mentre, passando tra le corsie del supermercato, prelevavano quattro smartwatch e numerose confezioni di formaggio per poi nascondere la merce negli zaini e provare a eludere i controlli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

