Legnano rapina al supermercato | colpito al volto con una tenaglia il direttore del negozio e un anziano intervenuto per difendere una vigilante
Legnano (Milano) – Fermati dal direttore del supermercato e da un’addetta alla sicurezza mentre cercavano di allontanarsi dopo aver sottratto merce dagli scaffali, hanno reagito con violenza e uno dei due ha colpito al viso con una tenaglia lo stesso direttore e un 82enne intervenuto per difendere la donna: arrestati per rapina aggravata e lesioni dai carabinieri, i due rapinatori verranno giudicati oggi per direttissima. Il colpo in viale Sabotino. L’episodio ha avuto come teatro, nella mattinata di ieri, il supermercato Esselunga di viale Sabotino: qui due soggetti di 19 e 23 anni, il secondo dei quali con precedenti, sono stati notati dal servizio di sicurezza mentre, passando tra le corsie del supermercato, prelevavano quattro smartwatch e numerose confezioni di formaggio per poi nascondere la merce negli zaini e provare a eludere i controlli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un ladro è stato fermato dal personale del negozio, l'altro rintracciato poco dopo in stazione #Legnano #rapina #supermercato #Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Legnano come il Bronx, rapina in un supermercato - Legnano – La tranquillità del quartiere e, più in generale, la percezione di sicurezza in città vengono nuovamente messe alla prova. Scrive sportlegnano.it
Rapina in un supermercato a Materdei, polizia arresta 5 persone - Il 16 marzo una rapina in un supermercato di Napoli, nel quartiere Materdei, con tanto di sequestro degli addetti alla sistemazione delle merci per portare via il contenuto della cassaforte. Segnala rainews.it